«Динамо» победило «Оренбург» и выиграло группу С ФОНБЕТ Кубка России

Футболисты московского «Динамо» победили «Оренбург» в матче шестого тура группового раунда Кубка России (путь РПЛ) и заняли первое место в группе С.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол, забитый на 69-й минуте, на счету Дениса Макарова.

«Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в группе С. У «Ростова» - 9 очков. Обе команды вышли в верхнюю сетку плей-офф. «Ахмат» набрал также 9 очков и продолжит играть в турнире в Пути регионов. «Оренбург» с 8 очками выбыл из борьбы.