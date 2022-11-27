«Ростов» выиграл у «Ахмата» и вышел в верхнюю часть плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

Футболисты «Ростова» победили грозненский «Ахмат» в матче шестого тура группового раунда Кубка России (путь РПЛ) и вышли в плей-офф турнира.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Андрей Лангович (17-я минута), Николай Комличенко (42) и вышедший ему на замену Егор Голенков (86).

«Ростов» набрал 9 очков и переместился с последней на вторую строчку турнирной таблицы, что позволит команде продолжить борьбу в верхней сетке плей-офф. У «Ахмата» также 9 очков, грозненская команда отправляется в плей-офф через Путь регионов с третьего места в группе.

Первое место в группе заняло московское «Динамо», выигравшее «Оренбург».