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Бывший главный тренер юношеской сборной России Ульянов стал спортивным директором «Локомотива»

Он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна.
28 ноября 2022 13:12
автор: Александр Евграфов

Дмитрий Ульянов назначен новым спортивным директором столичного «Локомотива», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Он сменил на этом посту уволенного ранее Томаса Цорна. Дмитрий Ульянов играл в футбольных клубах СССР, России, Израиля и Испании. Затем, после завершения карьеры игрока, работал в системе академии «Локомотива», был главным тренером юношеской сборной России, а с февраля 2018 года руководил селекционным отделом «Химок».

«Желаем Дмитрию Николаевичу успехов в должности спортивного директора нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.

источник: «Советский спорт»
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