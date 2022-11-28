Бывший главный тренер юношеской сборной России Ульянов стал спортивным директором «Локомотива»

Дмитрий Ульянов назначен новым спортивным директором столичного «Локомотива», сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Он сменил на этом посту уволенного ранее Томаса Цорна. Дмитрий Ульянов играл в футбольных клубах СССР, России, Израиля и Испании. Затем, после завершения карьеры игрока, работал в системе академии «Локомотива», был главным тренером юношеской сборной России, а с февраля 2018 года руководил селекционным отделом «Химок».
«Желаем Дмитрию Николаевичу успехов в должности спортивного директора нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.
После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.
источник: «Советский спорт»