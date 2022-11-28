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Сборная Ганы после первого тайма выигрывает у команды Южной Кореи

Владея мячом меньше, футболисты Ганы забили два безответных мяча в ворота соперника.
28 ноября 2022 16:54
автор: Александр Евграфов

Сборная Ганы ведет после первого тайма в матче группы H против сборной Южной Кореи со счетом 2:0.

Счет открыл защитник Мохаммед Салису на 24-й минуте встречи, а спустя десять минут полузащитник ганской сборной Кудус Мохаммед после навеса во вратарскую удвоил преимущество своей команды.

Сборная Южной Кореи владела мячом 59% игрового времени, пять раз ударила по воротам, но в створ не попала ни разу. У ганских футболистов три удара по воротам, два из них в створ.

В матчах первого тура сборная Ганы проиграла команде Португалии – 2:3, а футболисты Южной Кореи сыграли вничью с Уругваем - 0:0.

Сборные Португалии и Уругвая начнут свою встречу сегодня в 22:00

источник: «Советский спорт»
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