Футболисты сборной Марокко трижды забили в матче с канадцами, один раз в свои ворота

Футболисты сборной Марокко ведут после первого тайма в против сборной Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира.

Счет на 4-й минуте открыл Хаким Заеш после того, как вратарь соперников неудачно выбил мяч, попав в Зиеша. Марокканец забил гол в пустые ворота.

Юссеф Эн-Несери на 23-й минуте удвоил преимущество марокканской сборной. А на 40-й минуте игрок марокканцев Наиф Агер срезал мяч в свои ворота. Счет 2:1 в пользу сборной Марокко.

Победа выводит Марокко на чистое первое место в группе F. В параллельном матче сборных Хорватии и Бельгии ничья – 0:0. Действующие вице-чемпионы мира наберут в таком случае 5 очков, у бельгийцев будет 4, и бронзовые призеры первенства в России 2018 года останутся за бортом плей-офф. Канадцы очков пока не набрали.