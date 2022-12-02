Защитник «Питтсбурга» Летанг выбыл на неопределенный срок после инсульта

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг выбыл на неопределенный срок из-за перенесенного инсульта, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам генерального менеджера команды Рона Хекстолла, в начале недели Летанг перенес инсульт. К счастью, обошлось без серьезных последствий и состояние здоровье Летанга не угрожает продолжению его карьеры.

Тем не менее, защитник пройдет дополнительное медицинское обследование на следующей неделе, которое более точно определит последствия произошедшего и срок восстановления.

В 2014 году Летанг уже переносил инсульт и выбыл тогда на два месяца. Всего в карьере 35-летний хоккеист, являющийся трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) провел 543 матча в регулярных чемпионатах и 69 раз играл в плей-офф.