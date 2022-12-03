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«Витязь» победил «Северсталь» и прервал серию из трех поражений

Подмосковный клуб укрепил свое положение в восьмерке лучших на Западе.
03 декабря 2022 16:29
автор: Александр Евграфов

Подмосковный «Витязь» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Счет открыли хоккеисты «Витязя». Сначала Кирилл Рассказов (9-я минута), а затем Александр Яремчук (12) позволили команде уйти на перерыв со счетом 2:0 в свою пользу. Во втором периоде гости сравняли счет – отличились Кирилл Пилипенко (24) и Никита Рожков (29).

Победу «Витязю» принес гол Владимира Галузина (59), который забросил шайбу за две минуты до финальной сирены.

«Витязь» прервал серию из трех поражений подряд, набрал 40 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у «Северстали» 35 очков, команда расположилось строчкой ниже в той же конференции.

Следующую игру «Витязь» проведет 4 декабря, принимая московский «Спартак», а «Северсталь» 5 декабря отправится в Минск на игру с «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Витязь» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Рассказов, 08:22

2:0 – Яремчук (Рой, Абросимов), 11:10

2:1 – Пилипенко, 23:36

2:2 – Рожков (Тихонов, Лишка), 28:15

3:2 – Галузин (Кугрышев, Волгин), 58:03

Вратари: Дорожко - Самонов

источник: «Советский спорт»
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