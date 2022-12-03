«Витязь» победил «Северсталь» и прервал серию из трех поражений

Подмосковный «Витязь» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Счет открыли хоккеисты «Витязя». Сначала Кирилл Рассказов (9-я минута), а затем Александр Яремчук (12) позволили команде уйти на перерыв со счетом 2:0 в свою пользу. Во втором периоде гости сравняли счет – отличились Кирилл Пилипенко (24) и Никита Рожков (29).
Победу «Витязю» принес гол Владимира Галузина (59), который забросил шайбу за две минуты до финальной сирены.
«Витязь» прервал серию из трех поражений подряд, набрал 40 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у «Северстали» 35 очков, команда расположилось строчкой ниже в той же конференции.
Следующую игру «Витязь» проведет 4 декабря, принимая московский «Спартак», а «Северсталь» 5 декабря отправится в Минск на игру с «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Витязь» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы:
1:0 – Рассказов, 08:22
2:0 – Яремчук (Рой, Абросимов), 11:10
2:1 – Пилипенко, 23:36
2:2 – Рожков (Тихонов, Лишка), 28:15
3:2 – Галузин (Кугрышев, Волгин), 58:03
Вратари: Дорожко - Самонов