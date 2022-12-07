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Вассер может возглавить гоночную команду «Феррари» в «Формуле-1»

Руководитель «Альфа Ромео» сменит на этом посту Маттиа Бинотто.
07 декабря 2022 19:12
автор: Александр Евграфов

Руководитель гоночной команды «Формулы-1» «Альфа Ромео» Фредерик Вассер может возглавить «Феррари», сообщает немецкие СМИ.

По данным источника, президент концерна «Феррари» Джон Элканн остановил свой выбор на Вассере, но официальное объявление преемника Маттиа Бинотто, объявившего о своей отставке, будет сделано позже, предположительно до завершения 2022 года.

Бинотто, проработавший в «Феррари» с 1995 года, занимал пост руководителя гоночной команды с 2019, сменив на этом посту Маурицио Арривабене.

В сезоне 2022 года «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка, а пилот Скудерии Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира.

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