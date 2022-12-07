Прохазка назвал сроки своего возвращения

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка считает, что его восстановление займет от девяти месяцев до года, сообщают чешские СМИ.

По данным источника, врачи отводили срок восстановления спортсмена до года, но Прохазка обратился к другим специалистам.

«Посоветовавшись с другими хирургами, я пришел к выводу, что до следующего поединка пройдет не более полугода. Ну может чуть больше, семь месяцев в худшем варианте», - цитирует Прохазку источник.

Прохазка стал чемпионом UFC после победы над бразильцем Гловером Тейшером в июне этого года. Но после травмы плеча, чех отказался от выступления на UFC282 и освободил титул. Вакантный пояс чемпиона разыграют россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович.