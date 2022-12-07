Егор Сорокин: Дзюба соответствует уровню РПЛ

«Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в «Краснодар». Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артём — хороший нападающий с отличной карьерой! Всё зависит от желания нашего клуба и желания Артема. Не мне решать такие вопросы. Я — футболист, а моя работа — играть в футбол. Соответствует ли Дзюба уровню РПЛ? Конечно», — сказал Сорокин «Чемпионату».

Последний клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», однако в ноябре было объявлено, что стороны прекратили сотрудничество. В данный момент Артём находится в статусе свободного агента, в связи с чем СМИ связывают его с переходом в различные российские клубы.