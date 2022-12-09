Валентина Шевченко признана бойцом года и получила премию World MMA Award

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) россиянка Валентина Шевченко признана бойцом года среди женщин.

В июне Шевченко победила в Сингапуре бразилианку Тайлу Сантос раздельным решением судей и в седьмой раз защитила чемпионский титул.

Ей будет вручена премия World MMA Award

Бойцом года среди мужчин назван действующий чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски.

Боем года признан бой между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой на турнире UFC 275, в котором победил чешский боец, завоевавший титул чемпиона.