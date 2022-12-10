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У Роналду и его команды проблемы. Португальцы могут «врезаться» в защиту Марокко

Не исключено, что нас вновь ждет серия пенальти.
У Роналду и его команды проблемы. Португальцы могут «врезаться» в защиту Марокко
10 декабря 2022 11:53

Прошедшие матчи и шансы на полуфинал

Марокко

Марокко - одна из трёх сборных наравне с Хорватией и Англией, которая ещё ни разу не проиграла, а это уже немало говорит о силе команды. И если положительные результаты в группе можно назвать более или менее ожидаемыми, то первый матч в плей-офф чемпионата мира-2022 до конца убедил, что Марокко стало одним из главных сюрпризов турнира. Марокканцы, которые не проходили даже в финал Кубка африканских наций с 2004-го года, внезапно нашли ключ к успеху в ⅛ финала ЧМ, полностью сковав хваленую Испанию. Марокко ничего не дало сделать испанским форвардам в основное время, а в серии пенальти чудо сотворил голкипер Боно Яссин, ставший вторым голкипером за всю историю чемпионатов мира, сумевшим сохранить ворота в чистоте в серии пенальти.

У игры Марокко нет той магии и красоты, которая, например, была у Дании на Евро-2020, но команда подкупает своей игрой в защите, которую можно назвать одной из лучших из всех 32 команд турнира. Если механизмы в обороне не сломаются, а Яссин продолжил останавливать летящие в ворота мячи, то у Марокко есть все шансы сотворить нечто невероятное и добраться уже до полуфинала чемпионата мира.

Португалия

Португалия не слишком удивила на стадии группового этапа, выиграв нужные матчи без ярких разгромов и надрывов. И стоило ей только подойти к плей-офф, как мы увидели совершенно иную команду. Пара Португалия - Швейцария представлялась как одной из самых равных, но именно в матче между этими сборными случился разгром - 6:1. Это больше на два мяча, чем даже в более очевидном матче между Бразилией и Кореей.

Победа 6:1 в ⅛ финала против команды с 15-го места рейтинга ФИФА не может не удивлять, но она несколько обманчива. На самом же деле Португалия создала голевых моментов всего в два раза больше, чем Швейцария, а секрет успеха и итогового счёта в везении, ошибках Яна Зоммера и стечении обстоятельств.

Марокко не будет давать столько свободы португальским игрокам, а о семи забитых мячах в матче и говорить глупо. Португалия только в четвертьфинале встретится с нормально организованной защитой, ведь ранее она играла с Ганой, Кореей, Уругваем и провалившейся Швейцарией. И вот тут то должны вскрыться все проблемы Португалии, в том числе в атаке, и в том числе у Криштиану Роналду.

Составы

Марокко

Как я уже сказал, марокканцы великолепно играли в защите, но в матче с Португалией всё может измениться. Виной тому травма Найефа Агерда, который до 84-й минуты с Испанией неизменно выходил в старте и доигрывал до конца. Восстановление от травмы паха займёт определённое время, но защитник «Вест Хэма» точно не появится против португальцев.

Вместо Агенды появится Джавад Эль-Ямик из «Вальядолида». Его минусом является низкая скорость, что может сыграть важный момент в матче, особенно, если Марокко продолжит придерживаться высокой линии обороны.

Португалия

Фернанду Сантуш остался недовольным поведением Криштиану Роналду после его ухода с поля в матче с Кореей, и это уже породило некоторые слухи о конфликте между тренером и игроком. А окончательно разговоры раскрутились после ⅛ финала, в котором Сантуш решил оставить КриРо в запасе, что не происходило с ним последние 14 лет на крупных международных турнирах. Вместо CR7 в старте вышел 21-летний Гонсалу Рамуш, до этого сыгравший суммарно десять минут на мундиале, но против Швейцарии его прорвало - 3 гола и 1 голевая передача.

На других позициях никаких сюрпризов быть не должно. Сантуш, скорее всего, предпочтет тех же самых футболистов.

Статистика и факты

В 2018-м году Марокко и Португалия встречались на групповом этапе чемпионата мира. Тогда европейская сборная выиграла 1:0, а единственный гол забил Криштиану Роналду на 4-й минуте.

Марокко может стать первой африканской страной, которая доберется до полуфинала чемпионата мира. Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010) останавливались в четвертьфинале.

Португалия выиграла 2 из 2 четвертьфиналов чемпионатов мира в своей истории.

Португалия за 4 игры забила 12 голов. Лишь в 1966-м году сборная забила больше - 17.

Арбитром матча станет Факундо Тельо Фигероа. Аргентинец работал на матче Корея - Португа

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У Роналду и его команды проблемы. Португальцы могут «врезаться» в защиту Марокко
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