Фотокорреспондент катарского телеканала умер во время чемпионата мира по футболу

Фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль-Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира-2022, сообщают британские СМИ, не уточняя подробности произошедшего.

Пресс-служба телеканала официально подтвердила смерть своего сотрудника, но также не стала уточнять детали.

Ранее во время четвертьфинального матча чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной скончался американский журналист CBS Sports Грант Уол.

Он внезапно потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил», после чего был доставлен в больницу. Реанимационные мероприятия не помогли, и спортивный журналист скончался утром 10 декабря в местной больнице.