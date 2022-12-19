Валерий Гладилин: Месси навсегда встал в один ряд с Пеле и Марадоной

«Главные герои — Месси и Мбаппе. Килиан, будучи молодым игроком, добился уже очень много, и в свои 23 года показывает результаты высокого класса. Если он будет так же продолжать, то наверняка станет лучшим бомбрадиром в истории чемпионатов мира, ему осталось не так далеко до Мирослава Клозе (после финала ЧМ-2022 у Мбаппе 12 голов, у Клозе — 16, — прим. «Газеты.Ru). На следующем чемпионате мира он его уже может обойти.

В финале противостояли друг другу два очень сильных футболиста — один только набирает свои регалии, а второй уже близится к завершению карьеры. Можно сказать, что победил опыт.

Теперь Месси можно считать величайшим футболистом в истории. Он навсегда встал в один ряд с Пеле и Марадоной. Помимо всех индивидуальных призов, которые он выиграл за свою карьеру, сегодня у него появился главный приз, который разыгрывается в мировом футболе», — заявил Гладилин «Газете.Ru».