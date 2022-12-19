Валерий Кечинов: Мбаппе – великий. Он будет обладателем звания лучшего игрока планеты

«Однозначно лучший финал, что я видел: и по игре, и по зрелищности, и по драматургии. То, что два на сегодняшний день великих футболиста провели свои яркие игры - это дорогого стоит.

Мбаппе - великий? Он следующим после Месси будет обладателем всех трофеев и звания лучшего игрока планеты. Может быть, он ещё не такой великий, как Месси, однако скоро будет там», - сказал Кечинов «Чемпионату».

23-летний Мбаппе вместе с Францией дошёл до финала чемпионата мира, где проиграл Аргентине с Лионелем Месси (3:3 доп.вр., 2:4 пен.). В решающем матче Мбаппе оформил хет-трик, а всего на турнире он забил восемь голов и отдал две результативные передачи в семи встречах.