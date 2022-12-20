Сергей Пиняев: Жаль, что у сборной России отняли возможность играть на ЧМ

«Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору. Хотелось быть одним из немногих футболистов, которые сыграли за свою сборную на чемпионате мира в моём возрасте. Жаль, что у сборной России отняли эту возможность», — сказал Пиняев «Чемпионату».

По решению ФИФА и УЕФА от марта 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой организации. Отстранение может быть как снято в любой момент, так и продлено. Позднее появилась информация, что футбольные руководители России рассматривают вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию.