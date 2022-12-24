Овечкин сделал дубль в матче против «Виннипега» и вышел на второе место по заброшенным шайбам в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипега».

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Овечкин вышел на чистое второе место по количеству заброшенных шайб в лиге. Их теперь у него 802. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В этом сезоне Овечкин набрал 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона.

В матче результативным пасом отличился и Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» набрал 42 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции.