Александр Головин: Соскучились по официальным матчам. Мы играли с серьёзными соперниками

«Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьезными соперниками, но чемпионат – это другое. Идет борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться. На раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече. Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация. Неслучайно в перерыве была тройная замена. Как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», — сказал Головин «Чемпионату».

Матч с «Осером» стал первым для «Монако» после паузы, связанной с чемпионатом мира 2022 года в Катаре. Головин в этой встрече отметился голевой передачей.