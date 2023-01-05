Галлас посоветовал «Челси» осторожнее подходить к трансферу Энцо Фернандеса 

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о потенциальном переходе хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонский клуб.

Отмечается, что для совершения сделки «пенсионерам» придется заплатить «орлам» 120 миллионов евро.

«Нужно тщательно проанализировать, стоит ли Фернандес таких денег? Он молод и он блестяще проявил себя на чемпионате мира в Катаре, однако мы ничего не знаем о его стабильности. Любой футболист может отлично играть один сезон, но не каждый способен держать достойный уровень на протяжении многих лет. «Челси» нужно соблюдать осторожность, эта сделка – серьезный риск», – приводит слова Галласа британская пресса.

Добавим, что Фернандес выступает за «Бенфику» с лета 2022 года. В текущем сезоне за португальскую команду он провел 25 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.