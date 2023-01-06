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ИИХФ опубликовала заявление относительно допуска россиян до турниров

Отечественные спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях.
06 января 2023 17:50

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение о возможном возвращении сборных России на международную арену. Об этом пишет зарубежная пресса.

«Решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая», - приводит слова функционера РИА Новости.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в турнира под эгидой FIS из-за политической ситуации в мире. Кроме того, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

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