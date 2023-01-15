«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров и Сергачев сделали по голевой передаче

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Сент-Луис Блюз»в гостевом матче НХЛ со счетом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Брейден Пойнт, заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн и Ник Пербикс. Никита Кучеров и Михаил Сергачев записали на счет по результативной передаче. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

У хозяев льда шайбы забросили Тайлер Питлин после передачи Алексея Торопченко и Павел Бучневич.

Хоккеисты «Тампы» победили в третьем подряд матче и набрав 55 очков занимают пятое место в Восточной конференции, у «Сент-Луиса» 45 очков и десятое место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сент-Луис» - «Тампа-Бэй» - 2:4 (1:2, 1:2, 0:0).

Голы:

1:0 – Питлик (Торопченко), 02:39

1:1 – Пойнт (Пербикс), 12:22

1:2 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 16:43 (бол.)

1:3 – Пербикс (Сергачев, Пойнт), 32:44

2:3 – Бучневич (Кайру, Томас), 33:55

2:4 – Киллорн (Хагель), 38:22