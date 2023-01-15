World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров и Сергачев сделали по голевой передаче

У хозяев льда отличился Павел Бучневич.
15 января 2023 08:49
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Сент-Луис Блюз»в гостевом матче НХЛ со счетом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Брейден Пойнт, заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн и Ник Пербикс. Никита Кучеров и Михаил Сергачев записали на счет по результативной передаче. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

У хозяев льда шайбы забросили Тайлер Питлин после передачи Алексея Торопченко и Павел Бучневич.

Хоккеисты «Тампы» победили в третьем подряд матче и набрав 55 очков занимают пятое место в Восточной конференции, у «Сент-Луиса» 45 очков и десятое место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сент-Луис» - «Тампа-Бэй» - 2:4 (1:2, 1:2, 0:0).

Голы:

1:0 – Питлик (Торопченко), 02:39

1:1 – Пойнт (Пербикс), 12:22

1:2 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 16:43 (бол.)

1:3 – Пербикс (Сергачев, Пойнт), 32:44

2:3 – Бучневич (Кайру, Томас), 33:55

2:4 – Киллорн (Хагель), 38:22

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров и Сергачев сделали по голевой передаче
У хозяев льда отличился Павел Бучневич.
15.01.2023 08:49
автор: Александр Евграфов
35 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»
Канадская команда потерпела четвертое поражение подряд.
15.01.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Умар Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в Лас-Вегасе
Бой завершился уже в первом раунде.
15.01.2023 08:13
ММА
автор: Александр Евграфов
Овечкин повторил достижение Гретцки, «Вашингтон» проиграл «Филадельфии»
Россиянин забросил 400-ю шайбу на домашней арене.
15.01.2023 08:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Радулов объяснил причины провала «Ак Барса» на последних минутах матча с «Сибирью»
Казанцы упустили преимущество в две шайбы и проиграли.
14.01.2023 23:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Луческу назвал полузащитника «Шахтера» Мудрика копией Мбаппе
Луческу назвал полузащитника «Шахтера» Мудрика копией Мбаппе
22-летний украинец близок к переходу в «Челси».
14.01.2023 23:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Смородская назвала предполагаемый уровень будущих соперников сборной России
В 2023 году команда Валерия Карпина должна провести пять товарищеских матчей.
14.01.2023 23:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Милана» Пиоли заявил, что его команда провалила первый тайм матча с «Лечче»
Действующие чемпионы Италии лишь в конце смогли вырвать ничью.
14.01.2023 23:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Каррера назвал Кокорина самым сильным российским футболистом из тех, кого он видел
Каррера назвал Кокорина самым сильным российским футболистом из тех, кого он видел
Александр выступает в чемпионате Кипра.
14.01.2023 23:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Virtus.pro победила Darkside в матче первого дивизиона DPC 2023
«Медведи» включились в борьбу за плей-офф.
14.01.2023 23:08
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика