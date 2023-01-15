Джонс и Ган в марте проведут бой за титул чемпиона в тяжелом весе

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс объявил о своем возвращении после трехлетнего перерыва, сообщается в социальных сетях UFC.

Его поединок против француза Сирила Гана станет главным событием турнира UFC 285, который пройдет 5 марта в Лас-Вегасе. Бой будет носить статус титульного, а главным призом станет вакантный титул в тяжелом весе, которым ранее владел француз Фрэнсис Нганну.

Нганну не выступал с января 2021 года, а также не продлил контракт с промоушеном и был лишен пояса.

По информации журналистов со ссылкой на главу UFC Дану Уайта, 35-летний Джонс подписал контракт на проведение восьми боев. Свой последний поединок Джонс провел в феврале 2020 года, когда единогласным судейским решением одолел соотечественника Доминика Рейеса.