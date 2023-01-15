Мэр Парижа Идальго: «Парк де Пренс» не будет продан «Пари Сен-Жермену»

Стадион «Парк де Пренс» в Париже не будет продан «Пари Сен-Жермену», сообщают французские СМИ со ссылкой на мэра Парижа Анн Идальго.

По данным источника, градоначальник опровергла информацию о том, что стадион впоследствии будет передан в собственность «ПСЖ», который вложил в него уже порядка 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба, взявшего стадион в аренду на 30 лет, выступило с предложением потратить около полумиллиарда евро на реконструкцию стадиона, а также увеличить вместимость арены. Первое предложение об инвестиции 40 миллионов евро было сделано недавно, но на условии передачи клубу полного контроля над стадионом.