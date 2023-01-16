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Полузащитник «Краснодара» Сулейманов может остаться в «Хапоэле»

Контракт о переходе игрока вступит в силу после окончания договора аренды.
16 января 2023 15:15
автор: Александр Евграфов

Российский полузащитник «Краснодара» Магомед Шапи Сулейманов продолжит карьеру в израильском «Хапоэле», за который выступает сейчас в статусе арендованного футболиста, сообщают израильские СМИ.

По данным источника, руководство израильского клуба намерено воспользоваться опцией выкупа игрока после окончания арендного соглашения. Клуб намерен подписать многолетний контракт, а сумма трансфера оценивается в 800 тысяч евро.

Как отмечают журналисты, Сулейманов и сам изъявил желание остаться в «Хапоэле».

23-летний воспитанник «Краснодара» Сулейманов был арендован в августе 2022 года. За израильский клуб он провел 23 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

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