«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Вегас Голден Найтс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги из-за травмы. Хоккеист получил травму нижней части тела.

В его отсутствии хоккеисты «Вашингтона» проиграли «Вегас Голден Найтс». Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

У победителей дублем отличился Пол Поттер, а также забивали Алек Мартинес, Николас Рой, Майк Амадио, Байрон Фроес. У «Кэпиталс» шайбы на счету Ти Джея Оши и Маркуса Йоханссона, который забросил с подачи россиянина Евгения Кузнецова.

«Вегас» с 60 очками занимает третье место в Западной конференции, у «Вашингтона» 56 очков и седьмое место на Востоке.