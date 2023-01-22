World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-чемпион UFC Тейшейра объявил о завершении карьеры

Бразилец потерпел поражение в титульном поединке за вакантный пояс в полутяжелом весе.
22 января 2023 09:46
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) бразилец Гловер Тейшейра объявил о завершении карьеры после боя с американцем Джамалом Хиллом за чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Бой в рамках турнира UFC 283 завершился победой Джамала Хилла единогласным решением судей. После поединка 43-летний бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры.

На счету 43-летнего бойца 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений.

В июне минувшего года Тейшейра проиграл удушающим приемом чеху Иржи Прохазке в пятом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Главный тренер «Челси» Поттер: Я вижу прогресс команды. Нужно создавать больше моментов
В предыдущем матче с «Ливерпулем» «Челси» сыграл нулевую ничью.
22.01.2023 10:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хачанов о матче с Нишиокой на Australian Open: Я не понимал, что происходит в первых двух сетах
Российский теннисист выиграл первые два сета матча 1/8 финала всухую.
22.01.2023 10:21
Теннис
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт: Овечкин вынослив, но травма не позволила ему выйти на лед
Наставник столичных хоккеистов прокомментировал состояние капитана своей команды.
22.01.2023 10:02
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Экс-чемпион UFC Тейшейра объявил о завершении карьеры
Бразилец потерпел поражение в титульном поединке за вакантный пояс в полутяжелом весе.
22.01.2023 09:46
автор: Александр Евграфов
Хилл победил Тейшейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе
Американец победил единогласным решением судей.
22.01.2023 09:20
автор: Александр Евграфов
Российский защитник «Калгари» Задоров спровоцировал массовую драку в матче НХЛ (видео)
Хоккеист провел эффектный силовой прием, после которого вспыхнула потасовка, быстро ставшая массовой.
22.01.2023 09:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Морено победил Фигередо и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе
Соперники встретились между собой уже в четвертый раз в истории лиги.
22.01.2023 08:52
ММА
автор: Александр Евграфов
Хачанов выиграл у Нишиоки и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Россиянин всухую выиграл два первых сета.
22.01.2023 08:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Вегас Голден Найтс»
Российский нападающий впервые в сезоне пропустил матч из-за травмы.
22.01.2023 08:41
автор: Александр Евграфов
Три голевые передачи Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения от Флориды
«Флорида» продолжает погоню за местом, обеспечивающим участие команды в плей-офф.
22.01.2023 08:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика