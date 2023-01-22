Экс-чемпион UFC Тейшейра объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) бразилец Гловер Тейшейра объявил о завершении карьеры после боя с американцем Джамалом Хиллом за чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Бой в рамках турнира UFC 283 завершился победой Джамала Хилла единогласным решением судей. После поединка 43-летний бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры.

На счету 43-летнего бойца 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений.

В июне минувшего года Тейшейра проиграл удушающим приемом чеху Иржи Прохазке в пятом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.