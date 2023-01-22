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Махачев обратился к Тейшейре: Я твой фанат

Российский боец смешанных единоборств отдал дань уважения чемпиону, завершившему карьеру.
22 января 2023 11:51
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев отдал дань уважения бразильскому экс-чемпиону Гловеру Тейшейре, который после турнира UFC283 объявил о завершении карьеры.

«Тейшейра, я твой фанат», - написал Махачев в аккаунте в соцсетях.

Тейшейра проиграл бой в рамках турнира UFC 283 американцу Джамалу Хиллу единогласным решением судей. После поединка бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры.

На счету 43-летнего бойца 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений.

В июне минувшего года Тейшейра проиграл удушающим приемом чеху Иржи Прохазке в пятом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.

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