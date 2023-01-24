Тренер Макгрегора: Конор вернется в 2023 году. Готов поставить на это свой дом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор планирует провести бой в течение 2023 года. Об этом заявил тренер ирландца Джон Кавана.

«Вернется ли Конор в 2023 году? Я готов поставить на это свой дом. На самом деле я говорил с ним на днях и похоже, сейчас идут интересные переговоры. Я не могу рассказать больше, но я очень уверен, что мы увидим возвращение Конора в октагон в этом году», – цитируют тренера американские СМИ.

Напомним, 34-летний Макгрегор не выступал с июля 2021 года. В крайнем поединке он уступил американцу Дастину Порье.

По данным СМИ, лига может свести его с американцем Майклом Чендлером.