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«Трактор» победил «Авангард» и покинул последнее место в Восточной конференции

Команда вновь включилась в борьбу за зону плей-офф.
25 января 2023 18:56
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты челябинского «Трактора» победили «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Омске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (33-я минута), Владимир Ткачев (34), Антон Бурдасов (54) и Никита Сошников (59). У хозяев шайбы на счету и Алекса Броадхерста (60)

«Трактор» набрал 54 очка и переместился на девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Он сравнялся по очкам с «Амуром», но уступает хабаровскому клубу по дополнительным показателям. У «Авангарда» 66 очков и пятое место на Востоке.

Следующую игру «Авангард» проведет 27 января, принимая московское «Динамо», а «Трактор» в гостях сыграет с астанинским «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Трактор» (Челябинск) – 2:4 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Ткачев (Найт, Толчинский), 25:46

1:1 – Бывальцев (Хэмилтон, Яруллин), 32:43

1:2 – Ткачев (Брынцев, Устименко), 33:39

1:3 – Бурдасов, 53:02

1:4 – Сошников, 58:29 (в пустые ворота)

2:4 – Броадхерст (Грицюк, Белов), 59:31

Вратари: Демченко - Устименко

источник: «Советский спорт»
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