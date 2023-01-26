Microsoft рассказала подробности про Forza Motorsport (видео)

Microsoft на специальной демонстрации рассказала подробности про Forza Motosport.

В автосимуляторе будут новейшие гоночные автомобили, а всего их количество превысит 500 штук.

Благодаря спектрофотометру геймеры будут наблюдать реалистичную фотоотдачу, также при каждой гонке обещают показывать уникальные повреждения машин и их загрязнение. Что касается звука, то разработчики работали с ведущими компаниями для достижения нового уровня глубины.

Физику обещают сделать еще реалистичней чем в прошлых частях. Также обещают 20 детализированных окружений и пять локаций.

Добавим, что Forza Motosport выйдет на PC и Xbox Series в 2023 году.