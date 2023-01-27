«Авангард» добился домашней победы над московским «Динамо», прервав серию из трех поражений

Хоккеисты «Авангарда» победили московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений. Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Счет открыли гости, находясь в меньшинстве. Отличился динамовец Владислав Ефремов (28-я минута). Спустя пару минут хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. В течение 15 секунд Иван Мирошниченко и Алекс Броадхерст забросили по шайбе (30).

Москвичи смогли сравнять счет уже в третьем периоде благодаря точному броску Кирилла Готовца (56).

Победная шайба в овертайме на счету Рида Буше. Теперь у него их 10 в 53 матчах.

«Авангард» набрал 68 очков и сравнялся по этому показателю с «Металлургом», однако уступая по дополнительным показателям, занимает шестое место в Восточной конференции. У «Динамо» 73 очка и пятое место на Западе.

Следующую игру «Динамо» проведет 29 января в Астане против «Барыса», а «Авангард» днем позже сыграет в Владивостоке с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Динамо» (Москва) – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Ефремов, 27:41

1:1 – Мирошниченко (Жарков), 29:23

2:1 – Броадхерст (Шарипзянов), 29:38

2:2 – Готовец (Джиошвили), 55:34

3:2 - Буше (Найт), 63:09

Вратари: Демченко – Коновалов