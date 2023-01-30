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Лихачев поддержал инициативу Галактионова ввести дисциплинарный регламент в «Локомотиве»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев высказался о введении дисциплинарного регламента в «Локомотиве».
Лихачев поддержал инициативу Галактионова ввести дисциплинарный регламент в «Локомотиве»
30 января 2023 18:56
автор: Дарья Савинова

Отметим, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил в беседе со СМИ, что на игроков клуба могут быть наложены штрафы за нецензурные слова во время тренировочного процесса.

«Могу сказать, что поддерживаю данную инициативу Михаила Михайловича. Безусловно, мат в быту неприемлем, а на футбольном поле все может быть, в игре все допустимо, но тоже в меру... Считаю, что данные правила не являются чем-то сверхординарным и должны помочь в создании здоровой атмосферы в коллективе! С большой симпатией отношусь к Галактионову и уверен, что у Локомотива всё будет отлично!», - сказал Лихачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарье Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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