Лихачев поддержал инициативу Галактионова ввести дисциплинарный регламент в «Локомотиве»

Отметим, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил в беседе со СМИ, что на игроков клуба могут быть наложены штрафы за нецензурные слова во время тренировочного процесса.

«Могу сказать, что поддерживаю данную инициативу Михаила Михайловича. Безусловно, мат в быту неприемлем, а на футбольном поле все может быть, в игре все допустимо, но тоже в меру... Считаю, что данные правила не являются чем-то сверхординарным и должны помочь в создании здоровой атмосферы в коллективе! С большой симпатией отношусь к Галактионову и уверен, что у Локомотива всё будет отлично!», - сказал Лихачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарье Савиновой.