Сергей Шипов: Карлсен вернет себе аппетит к шахматам
Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал заявление чемпиона мира Магнуса Карлсена о решении отдохнуть от классических шахмат.
01 февраля 2023 14:59
автор: Дарья Савинова
«К этому все шло. Меня тоже «тошнит» от классических шахмат. Именно от семичасовых шахмат, чрезмерно затянутых. Пятичасовой контроль FIDEявляется компромиссным - с ним шахматисты играют на Олимпиаде, Кубке мира. Именно с таким контролем надо играть все серьезные турниры, включая матч на первенство мира. Когда партия продлевается до невозможности, то превращается в мучение. Это атавизм, от которого пора отказываться. Традиции традициями, но надо проявлять здравый смысл, поэтому я понимаю Магнуса.
Играть в быстрые шахматы и блиц приятно, полезно. Серьезные титулы должны оставаться, но контроль надо сокращать. Магнусу желаю крепкого здоровья, и я уверен, что он вернет себе аппетит к шахматам. Быстрые шахматы он не оставит, а по-прежнему будет с нами», - сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарье Савиновой.
Напомним, что ранее Магнус Карлсен признался иностранной прессе, что его «тошнит» от классических шахмат.
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