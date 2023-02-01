Сергей Шипов: Карлсен вернет себе аппетит к шахматам

«К этому все шло. Меня тоже «тошнит» от классических шахмат. Именно от семичасовых шахмат, чрезмерно затянутых. Пятичасовой контроль

FIDE

является компромиссным - с ним шахматисты играют на Олимпиаде, Кубке мира. Именно с таким контролем надо играть все серьезные турниры, включая матч на первенство мира. Когда партия продлевается до невозможности, то превращается в мучение. Это атавизм, от которого пора отказываться. Традиции традициями, но надо проявлять здравый смысл, поэтому я понимаю Магнуса.