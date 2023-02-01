Билялов, Никишин, Кручинин и Гребенкин стали лучшими игроками КХЛ в январе

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов во второй раз в карьере признан вратарем месяца, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В десяти матчах января, семь из которых оказались победными, по воротам Билялова было нанесено 248 бросков, из которых он отразил 96,37%. Дважды в январе он сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником месяца в третий раз в карьере и в сезоне признан игрок СКА Александр Никишин, который отдал 12 результативных передач в 11 матчах. На счету Никишина 21 силовой прием, 12 заблокированных бросков и четыре отбора шайбы. Он признавался лучшим защитником месяца в сентябре и октябре 2022 года.

Лучшим нападающим впервые в карьере назван игрок «Торпедо» Алексей Кручинин, набравший 13 (5+8) очков в 11 матчах. Он стал автором двух дублей.

Лучшим новичком впервые в карьере признан хоккеист «Амура» Никита Гребенкин, набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Сибирью» (6:4) Гребенкин сделал дубль, а на его счету также семь силовых приемов, восемь блокированных бросков и 11 отборов шайбы.