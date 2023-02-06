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«Урал» и «Зенит» назвали составы на товарищеский матч

Игра c участием двух клубов РПЛ пройдет в Дубае.
06 февраля 2023 10:29
автор: Максим Скороходов

Два клуба РПЛ «Урал» и «Зенит» проведут товарищеский матч в Дубае. Игра начнется в 10:30 по Москве. Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Алексеев, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Егорычев, Бикфалви, Каштанов, Юшин.

«Зенит»: Одоевский, Сутормин, Чистяков, Алип, Саусь, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Сергеев.

Напомним, что «Зенит» набрал в 17 матчах РПЛ 42 очка и лидирует в турнирной таблице с шестиочковым отрывом. «Урал» занимает десятое место, у «шмелей» 21 очко.

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