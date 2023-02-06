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Вера Симановская о победе «Зенита»: Наше чемпионство не было вырвано «на зубах»

Защитница «Зенита» Вера Симановская поделилась, что помогло принести победу команде из Санкт-Петербурга в розыгрыше женской Суперлиги.
06 февраля 2023 10:55

«Я довольна тем, как мы двигались на протяжении сезона. Наше чемпионство не было вырвано «на зубах», напротив, было уверенным. Хотя еще задолго до конца чемпионата многие сделали нас чемпионами, мы до последнего не забегали вперед. Во-первых, это женский футбол, где все может круто поменяться. Тем более в 2022 году у нас была система деления очков пополам после предварительного этапа, поэтому судьбу медалей могла решить одна осечка. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Год получился хорошим», — сказала Симановская «Чемпионату».

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