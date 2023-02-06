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Вера Симановская о Кубке России: На матч пришло много болельщиков

Вера Симановская, выступающая за женскую команду «Зенита», прокомментировала посещаемость на финальном матче женского Кубка России.
06 февраля 2023 11:01

«Матч проходил в Санкт-Петербурге на одной из лучших арен страны. Это было здорово. В тот момент я почему-то почувствовала себя участником чемпионата Европы. Я увидела этот здоровый стадион, много людей вокруг. Никогда не думала, что на женский футбол в России может прийти так много болельщиков (финал женского Кубка России-2022 посетило более 18 тысяч зрителей. – прим. авт.). Хочется сказать большое спасибо тем, кто это воплотил в жизнь. Не думаю, что в Москве пришло бы столько зрителей», — сказала Симановская «Чемпионату».

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