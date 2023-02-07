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«Локомотив» победил в овертайме «Амур» и поднялся на второе место в Западной конференции

Ярославцы прервали победную серию «Амура», состоящую из трех матчей.
07 февраля 2023 21:19
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

Счет был открыт на 11-й минуте хозяевами площадки. Отличился Артур Каюмов. Гости отыгрались, реализовав большинство на 46-й минуте, шайбу забросил Ян Дрозг. Победная шайба в овертайме на счету Максима Шалунова, забросившего ее за 7 секунд до конца овертайма. Голевой передачей при этом отличился голкипер «Локомотива» Иван Бочаров.

«Локомотив» набрал 82 очка очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, «Амур», прервавший победную серию из трех матчей, с 64 очками занимает восьмое место на Востоке.

Следующую игру «Амур» проведет 9 февраля в Казани с «Ак Барсом», а «Локомотив» днем позже сыграет дома с московским «Динамо». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) – «Амур» (Хабаровск) – 1:1 (1:0, 0:0, 0:1,

Голы:

1:0 – Каюмов (Елесин, Кожевников), 10:48

1:1 – Дрозг (Гребенкин, Дубакин), 45:48 (бол.)

2:1 – Шалунов (Каюмов, Бочаров), 64:53

Вратари: Бочаров - Калниньш

источник: «Советский спорт»
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