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Руслан Нигматуллин высказался о возможных трансферах Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил возможный переход российских футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».
07 февраля 2023 22:38

«Никто не хочет Дзюбу и Смольникова, кроме команд, борющихся за выживание. «Локомотив» часто удивляет своими решениями последнее время. «Локомотив» — самый главный по странным трансферам. Понятно, что Дзюба и Смольников совсем недавно были игроками сборной России и высокого класса. Для решения самых серьезных задач вряд ли они помогут. Задачу остаться в РПЛ для «Локомотива» вряд ли можно назвать серьезной.

Дзюба и Смольников могут пригодиться. Но опять же, это риск. Все мы знаем Дзюбу. Абсолютно непонятно, в какой он форме, насколько это может сработать. Но будет понятно по окончании чемпионата. Если срок контракта на полгода, то, как вариант. Считать чужие деньги не буду, но боюсь, что для «Локомотива» это будет недешевый и рискованный шаг», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

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