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Павел Погребняк о Кержакове: Буду болеть за него в чемпионате Кипра

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о назначение Александра Кержакова на должность главного тренера кипрской «Кармиотиссы».
08 февраля 2023 17:25

«Недавно говорил, что посмотрел бы за Кержаковым в качестве тренера в РПЛ, а сейчас он возглавил клуб на Кипре? Еще лучше. Буду смотреть и болеть за него в чемпионате Кипра. К тому же там есть за кого поболеть и на кого посмотреть из русской диаспоры», — сказал Погребняк «Чемпионату».

Ранее Кержаков работал в чемпионате России в «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 матчей.

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