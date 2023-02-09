Федор Емельяненко лидирует в голосовании за лучшего в истории бойца из России

Продолжается голосование за главного бойца в истории ММА. На данный момент в категории «Лучший боец из России» лидирует Федор Емельяненко, опережающий Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, занимающих второе и третье место соответственно.