Федор Емельяненко лидирует в голосовании за лучшего в истории бойца из России

В рейтинге «Лучший иностранный боец» лидерство удерживает Конор Макгрегор, но вплотную к ирландцу подобрался американец Джон Джонс.
В категории «Легкие весовые» Махачев опережает Макгрегора, который, в свою очередь, опережает Хабиба.
В «Средних весах» лидирует канадская легенда Жорж Сен-Пьер.
А в «Тяжах» нет равных Федору Емельяненко.
Проект Sport24 определяет лучших бойцов по формуле «Каждый против каждого» исключительно на основании голосования пользователей. Принять участие в выборе величайшего могут все любители ММА.