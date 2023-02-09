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Федор Емельяненко лидирует в голосовании за лучшего в истории бойца из России

Продолжается голосование за главного бойца в истории ММА. На данный момент в категории «Лучший боец из России» лидирует Федор Емельяненко, опережающий Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, занимающих второе и третье место соответственно.
09 февраля 2023 00:37

В рейтинге «Лучший иностранный боец» лидерство удерживает Конор Макгрегор, но вплотную к ирландцу подобрался американец Джон Джонс.

В категории «Легкие весовые» Махачев опережает Макгрегора, который, в свою очередь, опережает Хабиба.

В «Средних весах» лидирует канадская легенда Жорж Сен-Пьер.

А в «Тяжах» нет равных Федору Емельяненко.

Проект Sport24 определяет лучших бойцов по формуле «Каждый против каждого» исключительно на основании голосования пользователей. Принять участие в выборе величайшего могут все любители ММА.

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Федор Емельяненко лидирует в голосовании за лучшего в истории бойца из России
Продолжается голосование за главного бойца в истории ММА. На данный момент в категории «Лучший боец из России» лидирует Федор Емельяненко, опережающий Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, занимающих второе и третье место соответственно.
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