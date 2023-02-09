Валерий Баринов о Дзюбе: Галактионов его берет, значит в «Локомотиве» он нужен

«А что усилять? Я хочу увидеть, что усиливать? Или, наоборот, надо ослаблять. Или разгонять полностью и набирать новых. Давайте посмотрим, что они привезут со сборов. Если Галактионов берет, значит, Дзюба ему нужен. Они там специалисты. Это известный футболист. В какой он форме, я не знаю, — сказал Баринов «Газете.Ru».

— Но я не знаю, в какой форме «Локомотив». Кто это, что это? Вы что-нибудь видели, я ничего не видел. Галактионов хочет всех запутать на сборах, а вы хотите, чтобы я распутал? Еще придет время распутывать, говорить, осуждать, ругать... Может быть, вдруг хвалить, что будет удивительно».

«Локомотив» после 17 туров занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, набрав 13 очков и находясь в зоне стыковых матчей за выживание. Дзюба начинал сезон в турецком «Адана Демирспор», но не смог закрепиться в составе у Винченцо Монтеллы и расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.