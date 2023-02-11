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СКА четырежды по ходу матча вел в счете, но проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

Омский клуб прервал серию из трех поражений подряд.
11 февраля 2023 16:41
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты омского «Авангарда» добились волевой победы над лидером Западной конференции санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

Армейцы четырежды вели в счете по ходу матча, но «Авангард» всякий раз сравнивал счет.

В составе победителей отличились Рид Буше (3-я минута), Владимир Ткачев (25, 36), Дамир Шарипзянов (56). Победной для омичей оказалась шайба Алекса Броадхерста, заброшенная на 56-й минуте. У гостей шайбы на счету Александра Волкова (2), Андрея Педана (16), Дмитрий Яшкин (29) и Евгений Кетов (50).

«Авангард» набрал 75 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, СКА продолжает лидировать на Западе с 95 очками.

Следующую игру «Авангард» проведет 13 февраля, принимая минское «Динамо», а СКА в тот же день сыграет в Астане с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Голы:

0:1 – Волков (Бардаков), 01:07

1:1 – Буше, 02:25

1:2 – Педан (Ожиганов, Жафяров), 15:22 (бол.)

2:2 – Ткачев (Броадхерст, Пайгин), 24:01

2:3 – Яшкин (Жафяров, Ожиганов), 28:20 (бол.)

3:3 – Ткачев (Толчинский, Чистяков), 35:31

3:4 – Кетов (Пашнин, Гребенщиков), 49:45

4:4 – Шарипзянов (Грицюк, Толчинский), 55:21 (бол.)

5:4 – Броадхерст (Толчинский), 55:51

Вратари: Демченко - Николаев

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