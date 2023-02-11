«Адмирал» в овертайме победил «Трактор»

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» победили в овертайме «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а во втором гости дважды добивались успеха: отличились Павел Шэн (38-я минута) и Либор Шулак (40). В третьем периоде хозяевам удалось отыграться благодаря точному броску Ильи Карпухина (49) и реализации большинства Сергею Калинину (55). Победной для гостей оказалась шайба Николая Чебыкина (63).

«Адмирал» набрал 71 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Трактор», несмотря на поражение, благодаря очку, завоеванному в овертайме, набрал 64 очка и поднялся на восьмое место, сравнявшись по набранным очкам с «Амуром». Но у клуба из Хабаровска на две игры меньше.

В следующем матче 14 февраля «Адмирал» примет лидера Восточной конференции – «Ак Барс», а «Трактор» 16 февраля сыграет дома с аутсайдером Западной конференции – «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Трактор» (Челябинск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 ОТ(0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Шэн (Корбит, Файзуллин), 37:40

0:2 – Шулак, 39:05

1:2 – Карпухин (Ткачев, Шабанов), 48:59

2:2 – Калинин (Бывальцев, Телегин), 54:15

2:3 – Чебыкин (Уильямс, Грачев), 62:44

Вратари: Устименко - Серебряков