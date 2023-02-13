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«Авангард» обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ

Омский клуб решил все вопросы в третьем периоде.
13 февраля 2023 18:52
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Динамо» Минск завершился в пользу российского клуба – 4:2.

Гости открыли счет на 29-й минуте благодаря точному броску Никиты Зоркина. В середине третьего периода Корбан Найт восстановил равновесие (52-я), после чего еще две шайбы в ворота «Динамо» забросили Владимир Ткачев (53-я) и Сергей Толчинский (56-я).

На 58-й минуте Седрик Пакетт вернул интригу, однако, в самой концовке встречи Иван Телегин поставил окончательную точку – 4:2.

Таким образом, клуб из Омска выиграл второй матч кряду и досрочно вышел в плей-офф КХЛ (5-е место на «Востоке»). Белорусская команда потерпела третье поражение подряд и продолжит борьбу за выход в плей-офф (8-е место на «Западе»).

15 февраля «ястребы» сыграют с «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» в тот же день встретится с «Барысом».

источник: «Советский спорт»
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