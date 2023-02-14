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Волкановски и Хукер обвинили Махачева в жульничестве, штаб россиянина ответил

Полемика разгорелась вокруг веса российского бойца.
14 февраля 2023 09:25
автор: Александр Евграфов

Австралийский боец смешанных единоборств Алекс Волкановски намекнул на обман со стороны россиянина Ислама Махачева перед боев на UFC 284 в австралийском Перте. Волкановски заявил, что Махачев весил намного больше, чем положено в рамках легкой весовой категории (70 кг), сообщают американские СМИ.

«Я бы сказал, что он весил больше 80 кг. Это возможно восстановить было бы после использования капельниц. Может быть, это небольшой выпад в его сторону, но что есть, то есть», - цитирует Волкановски источник.

Ранее в жульничестве Махачева обвинил новозеландский боец Дэн Хукер.

В штабе россиянина ответили на обвинения Хукера.

«Мы все знаем, что это полная ерунда. Парень неудачник и ищет себе внимания», - отметил менеджер Махачева Ривзан Магомедов.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.

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