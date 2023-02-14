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Роман Павлюченко: «Локомотиву» нужен Дзюба. Принесет многое команде

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».
14 февраля 2023 10:32

«В той ситуации, в которой сейчас находится «Локомотив», конечно, трансфер Дзюбы — большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей. Мы все знаем, Артем — футболист, который может решить исход матча. Он забивной игрок, и железнодорожникам сейчас необходима победа в каждом матче. Клуб правильно сделал, подписав Дзюбу. Им нужен такой форвард. Он принесет многое команде.

Мне мало верится, что Артем против «Зенита» сразу сделает хет-трик. Хотя в нашем футболе все бывает, ха-ха! Все-таки «Локомотив» еще разобранная команда и неизвестно, в каком она состоянии подойдет после сборов. Вообще, качество футболистов по именам — хорошее. Посмотрим, как будет на футбольном поле!» — заявил Павлюченко Sport24.

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