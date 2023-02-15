«Барыс» проиграл минскому «Динамо» и лишился шансов на выход в плей-офф

Хоккеисты минского «Динамо» победили казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
В составе победителей дублями отличились Райан Спунер (22-я и 51-я минута) и Роман Горбунов (33-я и 59-я минута), еще одна шайба на счету Ника Меркли (32). У «Барыса» шайбы забросили Никита Михайлис (35) и Линдент Вей (43).
Минское «Динамо» прервало серию из трех поражений и, набрав 65 очков, занимает восьмое место в Западной конференции, опережая «Спартак» на пять очков в борьбе за последнюю путевку в плей-офф.
«Барыс» с 59 очками замыкает турнирную таблицу на Востоке и лишился шансов попасть в плей-офф.
18 февраля минское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо», а «Барыс» на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) – «Динамо» (Минск) – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).
Голы:
0:1 – Спунер, 21:41 (бол.)
0:2 – Меркли, 31:17
0:3 – Горбунов (Спунер), 32:52 (бол.)
1:3 – Михайлис (Рахманов), 35:00
2:3 – Вей (Ножье, Шестаков), 42:01
2:4 – Спунер (Барберио), 50:57
2:5 – Горбунов (Алистров), 58:11 (в пустые ворота)
Вратари: Гудачек, Бояркин (с 50:57) - Шостак