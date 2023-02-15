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«Барыс» проиграл минскому «Динамо» и лишился шансов на выход в плей-офф

Казахстанская команда стала первой в Восточной конференции, кто потерял все шансы на продолжение борьбы.
15 февраля 2023 18:52
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты минского «Динамо» победили казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублями отличились Райан Спунер (22-я и 51-я минута) и Роман Горбунов (33-я и 59-я минута), еще одна шайба на счету Ника Меркли (32). У «Барыса» шайбы забросили Никита Михайлис (35) и Линдент Вей (43).

Минское «Динамо» прервало серию из трех поражений и, набрав 65 очков, занимает восьмое место в Западной конференции, опережая «Спартак» на пять очков в борьбе за последнюю путевку в плей-офф.

«Барыс» с 59 очками замыкает турнирную таблицу на Востоке и лишился шансов попасть в плей-офф.

18 февраля минское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо», а «Барыс» на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Динамо» (Минск) – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

Голы:

0:1 – Спунер, 21:41 (бол.)

0:2 – Меркли, 31:17

0:3 – Горбунов (Спунер), 32:52 (бол.)

1:3 – Михайлис (Рахманов), 35:00

2:3 – Вей (Ножье, Шестаков), 42:01

2:4 – Спунер (Барберио), 50:57

2:5 – Горбунов (Алистров), 58:11 (в пустые ворота)

Вратари: Гудачек, Бояркин (с 50:57) - Шостак

источник: «Советский спорт»
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