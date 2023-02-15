Хет-трик Хохлова помог «Нефтехимику» выиграть у «Металлурга»

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» победили «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик на счету Ильи Хохлова (8, 34 и 54 минута), также шайба на счету Рафаэля Бикмуллина (34). У хозяев поля отличились Егор Яковлев, забросивший шайбу за 0,1 секунды до финальной сирены первого периода и Андрей Чибисов (31).

«Нефтехимик» набрал 67 очков и вернулся в зону плей-офф, выйдя на восьмое место в Восточной конференции. «Металлург» с 77 очками занимает четвертое место там же.

В следующем матче 17 февраля «Нефтехимик» сыграет в Омске с «Авангардом», а днем позже «Металлург» 18 февраля примет «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

0:1 – Хохлов (Лещенко, Воробьев), 07:58

1:1 – Яковлев, 19:59 (бол.)

2:1 – Чибисов (Никонцев, Зернов), 30:42

2:2 – Бикмуллин (Попов), 33:02

2:3 – Хохлов (Порядин), 33:36

2:4 – Хохлов (Галимов, Назаров), 54:42

Вратари: Паскуале - Тихомиров