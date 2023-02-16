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Дмитрий Сенников: Иран — серьезная проверка для сборной России

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможной товарищеской встрече российской национальной команды с Ираном.
16 февраля 2023 16:41

«Перспектива у сборной та же самая: чтобы быть в тонусе. Игроки должны стремиться попасть в команду. Все сборы придуманы для того, чтобы была мотивация у игроков. Соперник достаточно хороший, поэтому будет серьезная проверка, хоть и товарищеский матч. Достаточно интересно будет», — сказал Сенников «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что сборная России проведет товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведет контрольную встречу с местной, иранской командой.

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