Дмитрий Сенников: Иран — серьезная проверка для сборной России

«Перспектива у сборной та же самая: чтобы быть в тонусе. Игроки должны стремиться попасть в команду. Все сборы придуманы для того, чтобы была мотивация у игроков. Соперник достаточно хороший, поэтому будет серьезная проверка, хоть и товарищеский матч. Достаточно интересно будет», — сказал Сенников «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что сборная России проведет товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведет контрольную встречу с местной, иранской командой.